Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması
42 dakika önce
Hakkari Belediyesi ekipleri, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
Hakkari Belediyesi ekipleri, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Belediye ekipleri, Merzan Mahallesi Dört Yol bölgesinde arızalanan içme suyu şebekesini onararak, sıkıntıyı kısa sürede giderdi. Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; içme suyu arızaları ve yol bakım onarım çalışmalarını ise ivedi bir şekilde sürdürüyor. - HAKKARİ
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