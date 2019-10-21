Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması

Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması

42 dakika önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Belediyesinden içme suyu çalışması, System.String[]

Hakkari Belediyesi ekipleri, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Belediye ekipleri, Merzan Mahallesi Dört Yol bölgesinde arızalanan içme suyu şebekesini onararak, sıkıntıyı kısa sürede giderdi. Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; içme suyu arızaları ve yol bakım onarım çalışmalarını ise ivedi bir şekilde sürdürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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