Hakkari Belediyesinden kasap denetimi - Son Dakika

Hakkari Belediyesinden kasap denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren kasap marketlerde denetim yapıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren kasap marketlerde denetim yapıldı. Denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, bu denetimlerin rutin şekilde devam ettiğini söyledi. Koronavirüs salgını ve ramazan nedeniyle bu denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Cindioğlu, "Halkımızdan ricamız et ürünleri alırken veteriner hekimlerin sağlık açısından denetlendiğine dair etlerde mühür ya da damganın olup olmadığını kontrol etmeleridir." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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