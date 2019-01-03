Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden Kış Mesaisi

Hakkari Belediyesinden Kış Mesaisi

1 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, ağır kış şartlarında rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesinden Kış Mesaisi, System.String[]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, ağır kış şartlarında rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye karla mücadele ekibinin akşam saatlerinde başlayan çalışmaları, gündüz saatlerinde de ağırlıksız olarak devam etti. 15 değişik mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, daha sonra çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla toplayarak şehir dışına çıkarttılar. Yoğun bir kış mesaisi geçiren belediye ekipleri, 10 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, kent merkezinde kar kalınlığının 1 metre 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştığını belirterek, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerini kutladıklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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