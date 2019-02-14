Hakkari Belediyesinden Lögar Çalışması Başlattı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan lögarı açmak için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan lögarı açmak için çalışma başlattı.



Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çarşı merkezi ve değişik mahallelerde lögar çalışması başlattıklarını belirttiler. Yetkililer, "Hakkari'ye son on yılın en büyük kar yağışı oldu. Kentin birçok yerinde tıkanan çok sayıda lögar kapağını açarak kontrolden geçirdik. Buradaki amacımız sel sularının ve yüzeysel suları kanallara aktarmaktır. Yüzeysel sularda alttaki kanal sistemine bağlayarak bu sıkıntıyı da gidermiş olacağız" dediler. - HAKKARİ

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