Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden Lögar Çalışması Başlattı

Hakkari Belediyesinden Lögar Çalışması Başlattı

1 saat önce

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan lögarı açmak için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesinden Lögar Çalışması Başlattı, System.String[]
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan lögarı açmak için çalışma başlattı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çarşı merkezi ve değişik mahallelerde lögar çalışması başlattıklarını belirttiler. Yetkililer, "Hakkari'ye son on yılın en büyük kar yağışı oldu. Kentin birçok yerinde tıkanan çok sayıda lögar kapağını açarak kontrolden geçirdik. Buradaki amacımız sel sularının ve yüzeysel suları kanallara aktarmaktır. Yüzeysel sularda alttaki kanal sistemine bağlayarak bu sıkıntıyı da gidermiş olacağız" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:49:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden Lögar Çalışması Başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]