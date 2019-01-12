Hakkari Belediyesinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva
20 dakika önce
Hakkari'de donma tehlikesi geçiren hayvanlara belediye ekipleri sahip çıktı.
Hakkari
'de donma tehlikesi geçiren hayvanlara belediye ekipleri sahip çıktı. Kar
yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de hayat adeta durma noktasına geldi. Yiyecek bulmaktan zorlanan ve donma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kedi ve köpekler, Hakkari Belediye Başkanlığı
Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde misafir edildi. Duyarlı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen veteriner ekipleri, soğuktan etkilenen ve yiyecek bulmaktan zorlanan kedi ve köpekleri toplayarak, sağlık taramalarını yaptıktan sonra klinikte misafir etmeye başladı.
Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, araç çarpmış yaralı köpekler başta olmak üzere yiyecek bulmakta güçlük çeken, donma tehlikesi geçiren yaklaşık 103 hayvanı sağlık taramasından geçirdikten sonra kademli olarak klinikte misafir ettiklerini belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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