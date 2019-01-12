Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Hakkari Belediyesinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

20 dakika önce

Hakkari'de donma tehlikesi geçiren hayvanlara belediye ekipleri sahip çıktı.

Hakkari Belediyesinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva, System.String[]
Hakkari'de donma tehlikesi geçiren hayvanlara belediye ekipleri sahip çıktı.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Hakkari'de hayat adeta durma noktasına geldi. Yiyecek bulmaktan zorlanan ve donma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kedi ve köpekler, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde misafir edildi. Duyarlı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen veteriner ekipleri, soğuktan etkilenen ve yiyecek bulmaktan zorlanan kedi ve köpekleri toplayarak, sağlık taramalarını yaptıktan sonra klinikte misafir etmeye başladı.

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, araç çarpmış yaralı köpekler başta olmak üzere yiyecek bulmakta güçlük çeken, donma tehlikesi geçiren yaklaşık 103 hayvanı sağlık taramasından geçirdikten sonra kademli olarak klinikte misafir ettiklerini belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Kar, Hakkari Belediye Başkanlığı, Hakkari, Güncel
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