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Hakkari Belediyesinden stabilize yol çalışması

6 saat önce

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağlar Mahallesi'nde yol dolgusu ve stabilize çalışması başlatıldı.

Hakkari Belediyesinden stabilize yol çalışması, System.String[]

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağlar Mahallesi'nde yol dolgusu ve stabilize çalışması başlatıldı.


Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köyden kente göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi'nin değişik noktalarında başlatılan yol çalışmaları mahalle sakinlerini sevindirdi. Yaz aylarında tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen ve araçların giriş yapmaktan zorlandığı ara yollar, belediye ekipleri tarafından dolgu yapıldıktan sonra stabilize malzemesi serilmeye başlandı.


Kentin değişik mahallelerinde içme suyu arızaları, çevre temizliği, yağmur suyu ızgaralarını değiştirme gibi birçok çalışma yürüten belediye ekiplerinin hizmetleri devam ediyor. - HAKKARİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Bağlar Mahallesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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