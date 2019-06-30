Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden yeşillendirme çalışması
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Hakkari Belediyesinden yeşillendirme çalışması

7 dakika önce

Hakkari Belediyesi encümenleri tarafından kentin değişik noktalarında başlatılan yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesinden yeşillendirme çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi encümenleri tarafından kentin değişik noktalarında başlatılan yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Bir süre önce Konak Caddesi'nde başlatılan yeşillendirme çalışmaları kentin değişik noktalarında sürüyor. Belediyenin kadın ve erkek encümenleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren ellerine kazma kürek alarak refüjlere çim ve değişik türde çiçek ektiler. Ektikleri çiçekleri kendi elleriyle sulayan belediye encümenleri, imkanlar dahilinde çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Belediye encümenlerinden Emin Ertuş ise, il dışından getirdikleri değişik türdeki çiçekleri encümen arkadaşları ile birlikte kendi elleriyle kentin değişik noktalarındaki refüjlere ekmeye başladıklarını söyledi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
Konak Caddesi, Hakkari, Güncel
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