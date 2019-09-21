Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yolları onarmaya devam ediyor.



Hakkari'de doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları kapsamında bozulan yolların onarımını için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bugün Karşıyaka Mahallesi TOKİ konutları içerisinde onarım yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cihan Karaman, "Hakkari Belediyesi olarak kentimizin öncelikli problemlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün burada bu çalışmalarımızdan birini daha gerçekleştiriyoruz. Şu anda kentimize doğalgaz gibi önemli bir hizmet sağlanıyor, tabi bu yapılırken yollarımızın çoğu kazılıyor ve bozuluyor. Bizde belediye olarak halkımızın mağdur olmaması için bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi. - HAKKARİ