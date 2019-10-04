Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması
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Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

2 saat önce

Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.

Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması, System.String[]

Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.


Belediyenin belirlediği çalışma programı kapsamında bugün Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, Gazi Mahallesi'nde çalışma yaptı. Ekipler, ilk etapta mahalle içerisinde doğalgaz çalışmaları sonucu kazılan yollarda düzenleme yaparak, asfalta hazır hale getirdi. Ekiplerin düzenlediği yollar, daha sonra asfaltla kaplanıp onarıldı.


Burada yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip denetledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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