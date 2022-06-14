Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi - Son Dakika
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Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi

14.06.2022 17:13
Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi

Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi.

Hakkari Belediyesinde istihdam edilecek daimi 8 işçi için kura çekildi.

Spor salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz ve başvuru sahiplerinin katılımıyla noter Serdar Kundakçı'nın huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurada, ismi çıkan 8 kişinin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceği bildirildi.

Kasımoğlu, 8 daimi personelin alınacağı işe 1174 kişinin başvurduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Belediyesine alınacak 8 daimi işçi için kura çekildi - Son Dakika
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