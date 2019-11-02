Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinin altyapı çalışmaları
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Hakkari Belediyesinin altyapı çalışmaları

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kış aylarında yaşanan toprak kayması nedeniyle sürekli arızalanan içme suyu ana şebeke hattının yerini değiştirdi.

Hakkari Belediyesinin altyapı çalışmaları, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kış aylarında yaşanan toprak kayması nedeniyle sürekli arızalanan içme suyu ana şebeke hattının yerini değiştirdi.

Kentte Keklikpınar, Sümbül ve Biçer mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Aslan Tepe mevkisinden geçen ana şebeke hattında, kışın meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sık sık arıza yaşanıyordu.

Bu durumun önlemesi için çalışma başlatan belediyenin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Keklikpınar Mahallesi, Aslan Tepe mevkisi üzerinden geçen 500 metrelik mevcut içme suyu ana şebeke hattı borusunun yerini değiştirerek toprak kaymasının yaşanmadığı güvenli bir bölgeye taşıdı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Okay, çalışma sürekli meydana gelen sorunun önüne geçtiğini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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