Hakkari Belediyesinin Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları başlattı.



Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı kar timleri, yaya geçidini engelleyen cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışmaları başlattı. Ekiplerce toplanan kar yığınları iş makineleriyle kent dışına çıkartılırken, ana arterlerde de tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.



Ana arterlere gerekli müdahalelerin anında yapıldığını ifade eden belediye yetkilileri, sürekli kar yağdığı için kar yığılmalarının oluştuğunu belirtti. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarını da İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince temizlendiğini dile getiren yetkililer, "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, iş yerlerinin saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlatarak kırıyor. Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için titizlikle çalışma yürütüyoruz. Soğuk ve kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Önceliğimiz tabii ki ana ulaşım arterleri ve ana yollar. Bu anlamda karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

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