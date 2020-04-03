Hakkari beyaza büründü - Son Dakika

Hakkari beyaza büründü
6 saat önce
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Araçların üzerinin karla kaplanması Aracını temizleyen vatandaşlar HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Araçların üzerinin karla kaplanması
Aracını temizleyen vatandaşlar
HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:19 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı