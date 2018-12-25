Son Dakika Haberleri: Hakkari Beyaza Büründü, Belediye Ekipleri Ulaşıma Kapanan Yolları Böyle Açtı

Hakkari Beyaza Büründü, Belediye Ekipleri Ulaşıma Kapanan Yolları Böyle Açtı

12 dakika önce

Hakkari beyaza büründü, belediye ekipleri ulaşıma kapanan yolları böyle açtıHAKKARİ - Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, dondurucu soğuklara rağmen mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açmayı başardı.

Hakkari beyaza büründü, belediye ekipleri ulaşıma kapanan yolları böyle açtı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, dondurucu soğuklara rağmen mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açmayı başardı.
Akşam saatlerinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekipleri, 15 değişik mahalle yolunu kısa sürede ulaşıma açarak, ara sokakları da kardan temizlemeye başladı. 3 iş makinesiyle sabah erken saatlerinde çarşı merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başlayan belediye ekibi, biriken kar yığınlarını üst üste toplayarak kamyonlarla şehir dışına çıkarttı. İş makinelerinin giriş yapamadığı refüj ve kaldırımlar ise belediye personeli tarafından küreklerin yardımı ile kardan temizlendi.
Sabah saatlerinde iş başı yapan esnaflar ise, her yerin kardan arındırılmış hailini görünce, bu çalışmalardan dolayı belediye karla mücadele ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:18 Kaynak: İHA

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