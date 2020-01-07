Hakkari buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika

Buz sarkıtları tehlike saçıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşünce, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, tehlike oluşturan sarkıtları temizlemek için çalışma başlattı.

İlçede kar yağışının ardından geceleri sıcaklık, eksi 15 dereceye kadar düştü. Ev, iş yeri ve kurumların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtları tehlike oluştururken, Yüksekova Belediyesi ekipleri, yaptıkları anonsla vatandaşları uyardı, araçların bina altlarına park edilmemesini istedi.

Ekipler, kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede bir yandan kar küreme çalışması yaparken, bir yandan da tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor.