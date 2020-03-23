Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

İran ve Irak'a sınır olan Hakkari'de korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı.



Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. İran ve Irak ülkelerine komşu olan Hakkari'de de dezenfekte çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'in başında bulunduğu itfaiye ekibi, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Önce köpüklenen caddeler daha sonrada tazyikli suyla yıkandı.



Zabıta ekipleri nezaretinde yapılan dezenfekte çalışmalarında çarşı merkezinin yanı sıra iş yerlerinin kepenkleri, park halindeki araçlar da tazyikli suyla yıkandı.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezini dolaşarak, yaptıkları anonslarda gerekmedikçe 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu.



Çağrılara uyan Hakkarili vatandaşların birçoğunun evde kalması üzerine ise bazı caddeler boş kaldı.



65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise, polis ekipleri tarafından uyarılarak evde kalmaları konusunda ikaz edildiler.



Hakkari Valilisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda il genelinde virüse karşı başlatılan seferberlik tüm hızıyla devam ediyor.



Hakkarili bazı vatandaşlar da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın uyarıları ve önlemlerinden dolayı kendilerine minnettar kaldıklarını belirterek, dezenfekte çalışmalarını ise aksatmadan sürdürülen belediye ekiplerine teşekkür ettiler.



Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari İl Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu da, ülkemizde korona virüse karşı çok önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Herkes temizliğine önem verirse bu virüs belasının önüne geçmiş olacağız. Temizliği elden bırakmamak lazım ve yetkililerin önemli uyarılarına uymamız gerekir. Hakkari Belediyesi de takdire yaşayan bir çalışma yapıyor. Kent merkezini dezenfekte ediyor. Bu çalışmalardan dolayı valimize ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ