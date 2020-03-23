Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı

6 saat önce

Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı Polis ekipleri "Evde kal" uyarısında bulundu İran ve Irak'a sınır olan Hakkari'de korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı

Polis ekipleri "Evde kal" uyarısında bulundu

HAKKARİ - İran ve Irak'a sınır olan Hakkari'de korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. İran ve Irak ülkelerine komşu olan Hakkari'de de dezenfekte çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'in başında bulunduğu itfaiye ekibi, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Önce köpüklenen caddeler daha sonrada tazyikli suyla yıkandı.

Zabıta ekipleri nezaretinde yapılan dezenfekte çalışmalarında çarşı merkezinin yanı sıra iş yerlerinin kepenkleri, park halindeki araçlar da tazyikli suyla yıkandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezini dolaşarak, yaptıkları anonslarda gerekmedikçe 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu.

Çağrılara uyan Hakkarili vatandaşların birçoğunun evde kalması üzerine ise bazı caddeler boş kaldı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise, polis ekipleri tarafından uyarılarak evde kalmaları konusunda ikaz edildiler.

Hakkari Valilisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda il genelinde virüse karşı başlatılan seferberlik tüm hızıyla devam ediyor.

Hakkarili bazı vatandaşlar da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın uyarıları ve önlemlerinden dolayı kendilerine minnettar kaldıklarını belirterek, dezenfekte çalışmalarını ise aksatmadan sürdürülen belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Hakkari İl Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu da, ülkemizde korona virüse karşı çok önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Herkes temizliğine önem verirse bu virüs belasının önüne geçmiş olacağız. Temizliği elden bırakmamak lazım ve yetkililerin önemli uyarılarına uymamız gerekir. Hakkari Belediyesi de takdire yaşayan bir çalışma yapıyor. Kent merkezini dezenfekte ediyor. Bu çalışmalardan dolayı valimize ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı

Hakkari, Polis, Irak, İran, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti         
18:23
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 06:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari çarşısı köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]