Hakkari çatı yangınına toma'lı müdahale - Son Dakika
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Hakkari çatı yangınına toma'lı müdahale

6 saat önce

Çatı yangınına TOMA'lı müdahaleHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çatı yangınına TOMA'lı müdahale

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde üç katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da destek verdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Belediye Başkanı Saklı, zarar gören binanın çatı katının onarılması için destekte bulunacaklarını söyledi.

Hakkari çatı yangınına toma'lı müdahale

Şemdinli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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