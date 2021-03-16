HAKKARİ-CHP Ekonomi Masası heyeti Hakkari'de - Son Dakika

HAKKARİ-CHP Ekonomi Masası heyeti Hakkari'de

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Hakkari'de iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Hakkari 'de iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında oluşturulan ekonomi çevrelerinin istek, beklenti ve önerilerini dinlemek, partinin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla kurulan Ekonomi Masası Heyeti, Hakkari'ye geldi. 11 milletvekilinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve baroları ziyaret edip, kentin genel sorunları hakkında bilgi aldı. CHP Hakkari İl Başkanlığı'na gelen heyet, kente yaptıkları ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Veli Ağbaba, bir haftalık bölge turuna çıktıklarını belirterek, bölgedeki sorunları tespit edip Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini söyledi. - Hakkari - Hakkari

Son Dakika

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Yunan medyasından Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez, rahat hissettiği yer forvet arkası

Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu

Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı