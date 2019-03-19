Son Dakika Haberleri: Hakkari Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari- Şırnak Karayolu Açıldı

Hakkari Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari- Şırnak Karayolu Açıldı

5 dakika önce

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıHakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari- Şırnak Karayolu Açıldı, System.String[]
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Bölgede 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan mevkisinde dört noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol ulaşıma kapandı. Araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderilirken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri de yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen 5 iş makinesiyle metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek gece saatlerinde yolu yeniden ulaşıma açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

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