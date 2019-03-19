Hakkari Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari- Şırnak Karayolu Açıldı
5 dakika önce
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıHakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı
Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Bölgede 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan mevkisinde dört noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol ulaşıma kapandı. Araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderilirken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri de yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen 5 iş makinesiyle metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek gece saatlerinde yolu yeniden ulaşıma açtı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:16 Kaynak: DHA
Gezintiye Çıkan Dört Arkadaş, Yeni Bir Mağara Keşfetti
Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi
Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık