Son Dakika Haberleri: Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi
Son Dakika Güncel Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

7 saat önce

Hakkari'de her gün yüzlerce çocuğun eğlenme fırsatı bulduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi.

Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi, System.String[]

Hakkari'de her gün yüzlerce çocuğun eğlenme fırsatı bulduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi.


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Halife Derviş Mahallesi'nde bin 500 metrekarelik kapalı alan içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde çocuklar eğlenmenin heyecanını yaşıyor. Belediye görevlileri nezaretinde turnikelerden geçirilerek içeri alının çocuklar, görevliler himayesinde burada eğlenmenin mutluluğunu yaşıyor.


İçerisindeki imkanlar ve kaliteli hizmeti ile her gün yüzlerce çocuğun eğlenme ve öğrenme fırsatı bulduğu merkez, Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.


Nüfusun yüzde 46'lık kısmı çocuklardan oluştuğu Hakkari'de, çocukların hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunan ve böyle güzel bir proje geliştiren dönemin Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür eden aileler, sadece batıda gördükleri çocuk oyun alanının Hakkari'de bulunmasının mutluluğu içerisinde olduklarını söylediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da hurda toplarken bulduğu altınları polise teslim etti
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]