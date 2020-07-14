HAKKARİ ÇOCUKLUK HAYALİNİ, MOTOSİKLETİYLE 12 İL VE 23 İLÇEYİ GEZEREK GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

HAKKARİ ÇOCUKLUK HAYALİNİ, MOTOSİKLETİYLE 12 İL VE 23 İLÇEYİ GEZEREK GERÇEKLEŞTİRDİ

GÜMÜŞHANE'de akaryakıt firmasında çalışan 2 çocuk babası Osman Yaşar Maraba (45), çocukluk hayalini, motorsikletiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki 12 il ve 23 ilçe gezerek gerçekleştirdi.

GÜMÜŞHANE'de akaryakıt firmasında çalışan 2 çocuk babası Osman Yaşar Maraba (45), çocukluk hayalini, motorsikletiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki 12 il ve 23 ilçe gezerek gerçekleştirdi. Son durak Hakkari'ye ulaşan Maraba, kent girişindeki Depin mevkiinde bir gece kamp kurdu.

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Gümüşhane'de oturan Osman Yaşar Maraba, bir akaryakıt firmasında çalışıyor. Çocukluğunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni motorsikletle gezmeyi hayal eden Maraba, bu hayalini gerçekleştirmek için motorsikletiyle çıktığı turda 12 il ve 23 ilçeyi gezdi. 10 bin kilometre yol kateden Maraba'nın son durağı Hakkari oldu. Motorsiklet tutkunu Maraba, seyyar ev olarak kullandığı motorsikletiyle, geldiği Hakkari'nin Depin mevkiine kurduğu çadırda bir gece konakladı.

'HAKKARİ'Yİ HERKES GELİP GÖRMELİ'

Gümüşhaneli Maraba, artık Hakkari'nin terörle anılmasını istemediğini belirterek, "Herkesin buralara gelip bu güzel doğayı görmesi gerekiyor. Ben çocukken, tek hayalim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri motorsikletle gezmekti. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İnsanları çok misafirperver cana yakınlar. Dışardan geldiğimi öğrendiklerinde evlerine davet ediyorlar. Ama ben çekingen olduğum için gidemedim. Hakkari terörle anıldığı gibi değil herkesin gelip görmesi gerekiyor" dedi.

'BU GEZİ, TERÖRÜN YOK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Motorsiklet tutkunu Maraba'yı karşılayan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er ise, "İnsanların hala Doğu ve Güneydoğu bölgesine terörün kol gezdiğini düşünüyor. Ancak Osman Bey Gümüşhane'den doğu bölgesini özellikle Hakkarimizi dolaşması terörün gerçekten bu bölgeden yok olduğunu bittiğini birlik ve beraberliğin adına bu seyahatın gerçekleştirdiğini söyledi. Ben de kendilerine yapmış olduğu bu güzel anlamlı etkinliği için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu, Gümüşhane, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ ÇOCUKLUK HAYALİNİ, MOTOSİKLETİYLE 12 İL VE 23 İLÇEYİ GEZEREK GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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