Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:38
'nin Çukurca
ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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