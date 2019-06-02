Son Dakika Haberleri: Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu
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Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:38 
Çukurca, Hakkari, Ekonomi
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