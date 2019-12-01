Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması
6 saat önce
Çukurca'da 'kış lastiği' uygulamasıHakkari'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
Çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.
Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.
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