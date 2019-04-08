Hakkari Çukurca'da Yaralı Halde Bulunan Kızıl Akbaba Tedaviye Alındı
27 dakika önce
Çukurca'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.
Çukurca
'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.
Hakkari-Çukurca yolunda Köprülü
Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
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