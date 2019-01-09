Hakkari-Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü
59 dakika önce
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Bölgede etkili kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 15. kilometresine çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile biriken karı temizleyerek, yolu tek şeritten ulaşıma açtı.
Ekipler, sürücüleri çığ tehlikesine karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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