Son Dakika Haberleri: Hakkari-Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü

Hakkari-Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü

59 dakika önce

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Hakkari-Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü, System.String[]
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Bölgede etkili kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 15. kilometresine çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile biriken karı temizleyerek, yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Ekipler, sürücüleri çığ tehlikesine karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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