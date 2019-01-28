Son Dakika Haberleri: Hakkari - Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü

Hakkari - Çukurca Kara Yoluna Çığ Düştü

32 dakika önce

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 7. kilometresinde bulunan tünelin ön tarafına çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek, kısa süre kapalı kalan yolu ulaşıma açtı.

Burada bekleyen araçlar, yolun açılması ile Çukurca yönüne hareket etti.

Ayrıca kar ve tipi nedeniyle il genelinde 64 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapalı yerleşim birimlerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Kar, Hakkari, Çukurca, Güncel
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