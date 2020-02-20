Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

6 saat önce

Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresine çığ düştü.

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü, System.String[]

Hakkari- Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresine çığ düştü.


Hakkari'de üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve çığ düşmesine neden oldu. Hakkari-Çukurca kara yolunun 12'nci kilometresinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarına çığ düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası Karayolları ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı.


Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, sabahın erken saatlerinde aynı bölgeye iki ayrı çığın düştüğünü, bu nedenle yolda mahsur kaldıklarını söyledi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]