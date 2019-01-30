Hakkari-Çukurca Kara Yoluna Kaya Parçaları Düştü
1 saat önce
Dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten açıldı.
Dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari- Çukurca
kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten açıldı.
Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle, Hakkari-Çukurca kara yolunun 20. kilometresine dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla, bölgede bekleyen araçlar da kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:31 Kaynak: AA
Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı
Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu
Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu