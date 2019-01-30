Son Dakika Haberleri: Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalar Düştü

Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalar Düştü

1 saat önce

Hakkari-Çukurca karayoluna dağlardan kopan dev kayalar düştü.

Hakkari-Çukurca Karayolu Dev Kayalar Düştü, System.String[]
Hakkari- Çukurca karayoluna dağlardan kopan dev kayalar düştü.

Hakkari-Çukurca karayolunun çöplük virajı yakınlarına, sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kayalar düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise dev kayaları yoldan temizleme çalışması başlattı. Bir süre kapanan Hakkari-Çukurca karayolu, daha sonra yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Sabah, Çukurca, Hakkari, Güncel
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