Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü
57 dakika önce
Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari-Şırnak karayolu da ulaşıma kapandı.
Hakkari- Çukurca
karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari- Şırnak
karayolu da ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ, Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi. Çığın kaldırılmasıyla birlikte karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.
Karayolları yetkilileri, Hakkari-Çukurca karayolunda halen çığ tehlikesinin bulunduğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu. Çığın düştüğü Hakkari-Şırnak karayolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten yetkililer, yolun yeniden açılması için bölgeye iş makineleri sevk ettiklerini ifade etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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