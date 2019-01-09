Son Dakika Haberleri: Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü

57 dakika önce

Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari-Şırnak karayolu da ulaşıma kapandı.

Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari- Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari- Şırnak karayolu da ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ, Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi. Çığın kaldırılmasıyla birlikte karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karayolları yetkilileri, Hakkari-Çukurca karayolunda halen çığ tehlikesinin bulunduğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu. Çığın düştüğü Hakkari-Şırnak karayolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten yetkililer, yolun yeniden açılması için bölgeye iş makineleri sevk ettiklerini ifade etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

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