Son Dakika Haberleri: Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü

2 saat önce

Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü 3 noktaya düşen çığ temizlenirken Hakkari-Şırnak karayolu da kapandıHAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari-Şırnak karayolu da ulaşıma kapandı.

Hakkari- Çukurca karayoluna çığ düştü
3 noktaya düşen çığ temizlenirken Hakkari- Şırnak karayolu da kapandı

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ temizlenirken, Hakkari-Şırnak karayolu da ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari-Çukurca karayoluna 3 ayrı noktada düşen çığ, Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi. Çığın kaldırılmasıyla birlikte karayolunun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.
Karayolları yetkilileri, Hakkari-Çukurca karayolunda halen çığ tehlikesinin bulunduğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu. Çığın düştüğü Hakkari-Şırnak karayolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten yetkililer, yolun yeniden açılması için bölgeye iş makineleri sevk ettiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

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