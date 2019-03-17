Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştüHAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki iki ayrı noktaya çığ düştü.

Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü



HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki iki ayrı noktaya çığ düştü.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Kunebıze mevkiine iki ayrı noktadan çığ düştü. Sürücülerin ihbarı üzerine Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları yetkilileri, karla karışık yağmurun beraberinde çığları da getirdiğini belirterek, Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Onur Büyüktopçu'ya Mahrem Görüntüleriyle Şantaj!

Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor

Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım