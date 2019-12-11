Hakkari-Çukurca karayoluna kaya düştü

Hakkari- Çukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.



Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi. - HAKKARİ