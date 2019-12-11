Hakkari-Çukurca karayoluna kaya düştü
6 saat önce
Hakkari-Çukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
Hakkari- Çukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.
Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi. - HAKKARİ
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