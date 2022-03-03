Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

03.03.2022 18:45
Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

HAKKARİ'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunda çığ düşmesine neden oldu.

HAKKARİ'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari- Çukurca karayolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığ düşen karayoluna 2013 yılında yapılan çığ tüneli olası faciayı önledi. Vatandaşlar tarafından çığın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi. Çığ nedeniyle Zap Suyu'nun yönü kısa süreliğine değişti.

Kentte etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunun 7'ncı  kilometresine çığ düşmesine neden oldu. Kentteki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinden, kar yığınlarının karayoluna doğru indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tonlarca ağırlığındaki kar yığını, Karayolları tarafından 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari- Çukurca karayoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünellerinin üzerine düştü. Zamanında tedbir amaçlı yapılan bu tüneller sayesinde olası facia önlenmiş oldu. Düşen çığ nedeniyle Zap Suyu'nun yönü de bir süreliğine değişti.


Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi
YORUMLAR
500
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement