Hakkari- Çukurca Yoluna Kaya Parçaları Düştü
1 saat önce
Çukurca yolu, Sümbül Dağı eteklerinden kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı.
HAKKARİ- Çukurca
yolu, Sümbül Dağı eteklerinden kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından yol, tek yönlü olarak ulaşıma açıldı. Hakkari
'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Hakkari- Çukurca yolunun 20'nci kilometresine, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yol, kaya parçaları yüzünden yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, İl Özel İdaresi'nin iş makineleriyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla saatlerce bekleyen sürücüler de kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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