Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy göreve başladı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Ünlüsoy, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Karaman Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ünlüsoy, kentin ilgi çekici doğasının olduğunu söyledi.
Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ünlüsoy, görevi süresince adaletin tecelli etmesi için başsavcılık olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
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