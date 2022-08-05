Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ünlüsoy, görevi süresince adaletin tecelli etmesi için başsavcılık olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Karaman Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ünlüsoy, kentin ilgi çekici doğasının olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy göreve başladı - Son Dakika

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