-
Dağlarda açan ters lalelerden görüntüler
Ters laleleri görüntülemeye gelen vatandaşlar
Ailesiyle Gomane Dağına çıkan Kaymakam Yakup Güven'in fotoğraf çekmesi HAKKARİ -Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor. Kentte doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters lalelerin açmasıyla 2071 rakımlı Gomane Dağı ile Alan köyünün yüksek kesimleri kırmızıya büründü. Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor - Son Dakika