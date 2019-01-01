Son Dakika Haberleri: Hakkari Dağlarındaki Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı

Hakkari Dağlarındaki Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı

42 dakika önce

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen şehrin güvenliğini sağlayan özel harekat polislerinden yeni yıl mesajı var.Hakkari'nin üs bölgelerinde konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor.

Hakkari Dağlarındaki Kahramanlardan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen şehrin güvenliğini sağlayan özel harekat polislerinden yeni yıl mesajı var.

Hakkari'nin üs bölgelerinde konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor. Gece gündüz demeden kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen elleri tetikte şehir merkezini gözetleyen özel harekat polisleri, yeni yıla girerken de etrafı dağlarla çevrili üs tepelerde kar yağışı altında nöbet tuttu. Teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku salan özel harekat polisleri, tüm Türk milletinin yeni yılını kutladı.

Özel harekat polisleri, verdikleri mesajda, "Hakkari özel harekat polisleri olarak yüce Türk milletinin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılın hepimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz her zaman buradayız ve burada olacağız. Şartlar ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" dedi.

"O mübarek bayrak, işte bu bayrak" adlı şiiri de seslendiren özel harekat polisleri, kar yağışı altında yeni yıla nöbet tutarak girdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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