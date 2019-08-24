Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerin, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu aktarıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Haber:  ANKARA,


Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak
Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:28:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]