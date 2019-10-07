Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

42 dakika önce

MSB: "Çukurca/Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, System.String[]

MSB: "Çukurca/ Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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