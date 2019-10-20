Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de 1 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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