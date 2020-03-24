Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 300 gram eroin ile 226 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Hakkari'de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 300 gram eroin ile 226 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yapılan çalışmalar kapsamında, 1 kilo 300 gram eroin, 25 adet uyuşturucu hap, 17 gram toz esrar, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 226 adet av tüfeği ve 198 adet av tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:05 Kaynak: İHA

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