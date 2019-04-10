Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 Kilo 352 Gram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de 1 Kilo 352 Gram Eroin Ele Geçirildi

42 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kilo 352 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de 1 Kilo 352 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kilo 352 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce Yüksekova-Hakkari kara yolundaki Dibekli mevkisinde dün gerçekleştirilen arama taramada, yol kenarında 1 kilo 352 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:56 Kaynak: AA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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