Hakkari'de 1 Kilo 352 Gram Eroin Ele Geçirildi
42 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kilo 352 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:56 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde 1 kilo 352 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce Yüksekova-Hakkari kara yolundaki Dibekli mevkisinde dün gerçekleştirilen arama taramada, yol kenarında 1 kilo 352 gram eroin maddesi ele geçirildi.
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