Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 pkk'lı terörist teslim oldu
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Hakkari'de 1 pkk'lı terörist teslim oldu

9 saat önce

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu.

Hakkari'de 1 pkk'lı terörist teslim oldu, System.String[]

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 02.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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