Hakkari'de 1 pkk'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 02.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.