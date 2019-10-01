Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber:  ANKARA,


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedenine bakıp gözyaşı döktü
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:36:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]