Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
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Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

1 saat önce

HAKKARİ'de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu, System.String[]

HAKKARİ'de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 2014 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilen bir teröristin ikna edilerek teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir" denildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari Valiliği, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:55 Kaynak: DHA
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