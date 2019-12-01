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Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

6 saat önce

Hakkari'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu, System.String[]

Hakkari'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 Aralık 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs', 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' arandığı ve 2012 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hudut Tugay Komutanlığı, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
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