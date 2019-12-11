Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

6 saat önce

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu, System.String[]

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir PKK'lı terörist daha ikna edilerek teslim olması sağlandı. Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle: "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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