Hakkari'de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 yılda yapılan çalışmalar sonucunda 153 milyon 700 bin TL değerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevleri ele geçirildi.

Hakkari'de 1 yılda 153 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 yılda yapılan çalışmalar sonucunda 153 milyon 700 bin TL değerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevleri ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 188 olayda piyasa değeri 153 milyon 700 bin TL olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile türevlerinin ele geçirildiği belirtildi. Meydana gelen bu olaylarda toplam 254 şahsa adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, "1 Ocak 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde ise toplam 204 olayda piyasa değeri 2 milyon 137 bin TL olan kaçak eşya ele geçirilmiş, meydana gelen bu olaylarda toplam 352 şahsa adli işlem yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:42 Kaynak: İHA
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